Retour au pays d’Oz (suite et fin du magicien d’Oz)

Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s'ennuyer un jour dans un palais. C'est donc en partant à la recherche d'un lopin de terre pour y reconstruire une petite ferme, que la famille Em nous invite à nouveau à partager ses aventures d'un autre monde où Dorothée et ses vieux compagnons (le Lion, l'Épouvantail et le Bûcheron), devront faire face à un roi qui s'apprête à envahir la paisible Cité d'Émeraude.



● Mise en scène Claude Pelopidas

● Interprétation Émilie Roudil, Cécile Becquerelle, Cécile Cesaro, Richard Pop, Claude Pelopidas, Mathieu Philippon

● Musiciens : Clavier Martial; Paoli Guitare, Stéphane Albertini. D'après l'œuvre de L. Frank Baum. Poussés par un huissier sans scrupule qui leur demande de quitter leur petite ferme du Kansas, Oncle Henri et Tante Em décident de suivre Dorothée qui leur propose de partir avec elle au Pays d'Oz.

