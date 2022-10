Retour au Pays d’Oz Rognes, 23 octobre 2022, Rognes.

Retour au Pays d'Oz

2022-10-23 15:30:00 – 2022-10-23 17:00:00

Synopsys:



« Poussés par un huissier sans scrupule qui leur demande de quitter leur petite ferme du Kansas, Oncle Henri et Tante Em décident de partir vivre dans l’univers de Dorothée tout juste revenue de ses incroyables aventures en Pays d’Oz. Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s’ennuyer un jour dans un palais. C’est donc en partant à la recherche d’un lopin de terre pour y reconstruire une petite ferme, que la famille Em nous invite à nouveau à partager ses aventures d’un autre monde. Un monde aux frontières duquel, un roi fait creuser un tunnel pour permettre à son armée d’envahir la paisible Cité d’Émeraude et où Dorothée et ses vieux compagnons ; le Lion, l’Épouvantail et le Bûcheron, devront faire face à de nouveaux défis… »



Tout comme dans sa création du Magicien d’Oz, c’est en mêlant le chant, la musique, la danse hip hop, la commedia dell’arte et un théâtre qui joue sans cesse avec les conventions cinématographiques que la compagnie Ainsi de Suite revisite la suite de ce classique de la littérature et du cinéma américain pour inviter petits et grands à un voyage à la fois fantastique, drôle et émouvant.



Mise en scène Claude Pelopidas

Interprétation Emilie Roudil, Cécile Becquerelle, Cécile Cesaro, Jérôme Lebourg,

Richard Pop, Claude Pelopidas, Mathieu Philippon, Jean-Michel Guilmet

Musiciens Clavier Martial Paoli, Guitare Stéphane Albertini

Création et régie lumière Jean-Louis Alessandra

Régie Son Guillaume Bonnet.

Retour au Pays d’Oz, un spectacle jeune public à ne pas louper !

D’après l’oeuvre de Frank Baum par le Théâtre Ainsi de Suite.

