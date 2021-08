Retour au Moyen-âge sur la colline du calvaire Colline du Calvaire, 18 septembre 2021, Montbrison.

La compagnie d’Urfé et les Archers suryquois feront battre le cœur de la colline au rythme des sifflements des arcs et des flèches. Le bruit des combats à l’épée, des hommes d’armes en cuirasses résonnera alentour, et les giguedouilles rappelleront qu’après les combats nos ancêtres savaient aussi s’amuser et danser. Un goût de la fête qui n’a jamais cessé d’exister et qui sera aussi l’occasion de vous faire entrer dans la danse ou de vous initier aux techniques artisanales de l’époque. Les Amis de la colline du calvaire, avec leurs costumes d’époque feront revivre ce patrimoine montbrisonnais dont ils ont conservé la mémoire, et pour lequel ils ont imaginé une nouvelle configuration. **Nouveauté – Des chiens “médiévaux”** Admirez les magnifiques Irish Wolfhound (lévriers irlandais) de l’association « Entre chien et jeu » qui défileront majestueusement sur le camp médiéval tout au long du week-end. L’histoire de ce chien, le plus grand au monde, et les légendes qui ont fait sa renommée sont nombreuses : venez les rencontrer. **Expositions** Des expositions sur « Le monde des chevaliers », montée en partenariat avec la médiathèque Loire Forez de Montbrison, et sur l’évolution de « La colline au fil des siècles » viendront compléter la perspective historique du lieu. L’artiste peintre Claire Astheber sera également présente sur place et exposera ses toiles qui sont de véritables invitations au voyage.

Plongez dans une ambiance médiévale et festive et partez à la découverte des nombreux ateliers et animations proposés sur la colline du Calvaire : dépaysement garanti.

