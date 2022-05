RETOUR AU MOYEN-AGE – 42 Loire Maison ARVEL, 31 juillet 2022, Bully.

RETOUR AU MOYEN-AGE – 42 Loire

du dimanche 31 juillet au dimanche 7 août à Maison ARVEL

SITUATION : la maison de Bully accueille les enfants dans un cadre de vie reposant et sécurisé, en pleine campagne au grand air loin de toute circulation intensive. La vue est imprenable sur une région vallonnée avec un grand parc boisé entièrement clos qui permet aux enfants de pouvoir jouer en toute confiance. ACTIVITÉS : Une semaine sur le thème du Moyen Age avec passage au Parc Médiéval “Kot de Maye” (atelier calligraphie, bataille à l’épée, parcours du chevalier…). A proximité de Bully, jeux de piste et/ou visite d’un village médiéval et de son donjon. Au centre : fabrication de bouclier et découverte de la cuisine médiévale. Atelier troubadour/jongleur et/ou danse. Veillées contes et légendes, banquets du moyen âge en costumes et musique. Les enfants pourront aussi participer à différents jeux sportifs et à de grands jeux thématiques. Baignade dans la piscine du centre chaque jour si la météo le permet et si le seigneur de Bully l’autorise !! Chaque soir, une veillée viendra clore la journée sur une note de bonne humeur, de rire et de calme (spectacle, contes, musique…).

480 € pour 8 jours /// 460 € pour 6 jours. Transport possible depuis Roanne (10€), St Etienne (20€)

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Maison ARVEL 42260 BULLY Bully Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:30:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:30:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:30:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:30:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:30:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:30:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T18:00:00