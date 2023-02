RETOUR AU COLLEGE (Paris) THEATRE DU MARAIS, 11 février 2023, PARIS.

Et si vous retourniez au collège ? Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu'ils retrouvent leurs 15 ans ! Quels sont les codes ? C'est quoi "être swag" ? Et d'ailleurs, ça se dit encore ?!… C'est vous qui allez les aider à vivre la vie d'un jeune du 21e siècle. Est-ce vraiment si différent d'une époque à l'autre ? Un spectacle interactif et drôle où l'Improvisation et la liberté de s'exprimer dominent. Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !

THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA 75003

Et si vous retourniez au collège ?

Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu’ils retrouvent leurs 15 ans !

Quels sont les codes ? C’est quoi “être swag” ? Et d’ailleurs, ça se dit encore ?!…

C’est vous qui allez les aider à vivre la vie d’un jeune du 21e siècle.

Est-ce vraiment si différent d’une époque à l’autre ?

Un spectacle interactif et drôle où l’Improvisation et la liberté de s’exprimer dominent.

Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !

