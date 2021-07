Retour au Ciné 2021 à Montfaucon Montfaucon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Montfaucon.

Retour au Ciné 2021 à Montfaucon 2021-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-20 23:00:00 23:00:00

Montfaucon Lot

6 EUR 18h : Pique-nique (pensez à apporter chaises et plaids pour plus de confort). Food-truck sur place sur le thème de l’Espagne : paëlla (prendre ses couverts) et Claudio Pizza (avec une pizza aux goûts ibériques).

20h : Le conteur Guilhem Boucher vous propose une histoire sur la guerre d’Espagne pour els plus petits mais aussi pour les plus grands avec des chants Républicains.

21h : Témoignages au sujet de cette guerre.

22 h : Projection (repli en cas de pluie dans la salle des fêtes) du film d’animation « Josep » réalisé par Aurel.

Synopsis : En février 1939, suite à la guerre civile espagnole, les Républicains font tout pour fuir la dictature de Franco et trouver refuge en France. Cependant, le gouvernement français a installé des camps qui limitent l’accès des réfugiés à l’eau et à la nourriture. Dans un de ces camps, deux hommes se lient d’une grande amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Joseph Bartoli, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

La Communauté de communes du causse de Labastide-Murat vous propose, en partenariat avec Cinélot et la Fédération des foyers ruraux du Lot, la diffusion de plusieurs films en plein air en juillet 2021. Des animations diverses sont proposées autour des séances cinéma.

Toutes les projections démarrent à la tombée de la nuit (21h30 – 22h).

+33 5 65 20 08 50

18h : Pique-nique (pensez à apporter chaises et plaids pour plus de confort). Food-truck sur place sur le thème de l’Espagne : paëlla (prendre ses couverts) et Claudio Pizza (avec une pizza aux goûts ibériques).

20h : Le conteur Guilhem Boucher vous propose une histoire sur la guerre d’Espagne pour els plus petits mais aussi pour les plus grands avec des chants Républicains.

21h : Témoignages au sujet de cette guerre.

22 h : Projection (repli en cas de pluie dans la salle des fêtes) du film d’animation « Josep » réalisé par Aurel.

Synopsis : En février 1939, suite à la guerre civile espagnole, les Républicains font tout pour fuir la dictature de Franco et trouver refuge en France. Cependant, le gouvernement français a installé des camps qui limitent l’accès des réfugiés à l’eau et à la nourriture. Dans un de ces camps, deux hommes se lient d’une grande amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Joseph Bartoli, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

©Joseph

dernière mise à jour : 2021-07-08 par