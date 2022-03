Retour à Reims + rencontre réalisateur Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort EUR 7.4 7.4 Vendredi 18 mars à 20h15 : RETOUR A REIMS de Jean-Gabriel Périot au cinéma Pathé Belfort ! Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Gabriel Périot, dans le cadre du Festival Diversité France | 2021 | 1h23 | Documentaire

A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui. —

Tarifs :

7.40€ (Dans le cadre du festival Diversité) / Carte Pass Pathé

+ d’infos sur www.cinemasdaujourdhui.com

