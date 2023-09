« Retour à Reims [fragments] » projection/rencontre avec la documentaliste Emmanuelle Koenig Bibliothèque Buffon Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

En s’appuyant sur des archives vidéos, Jean-Gabriel Périot réalise une adaptation libre de l’œuvre de Didier Eribon « Retour à Reims ».

Une projection organisée dans le cadre du Mois du film documentaire qui a pour thème « prendre la parole ».

Le film commence dans les rues rémoises avec la voix de la narratrice, Adèle

Haenel. Elle lit des passages qui se concentrent sur la mère

de l’auteur. Cette femme rêvait d’être instructrice, mais elle a dû arrêter

l’école pour travailler comme femme de ménage puis dans une usine. À travers son

histoire comme mère, épouse, ouvrière, se dessine un portrait sociologique des

femmes et des luttes de la classe ouvrière, des années 50 à aujourd’hui. Son

récit personnel devient ainsi politique et universel. Le parcours de cette femme

est illustré par des extraits de documentaires, de reportages et de films. Le

spectateur entend et voit l’injustice sociale que ressentent les ouvrier.e.s

ainsi que leur souffrance physique et morale.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la

documentaliste – recherchiste Emmanuelle Koenig. Elle a collaboré à une

cinquantaine de films et s’est spécialisée sur des films d’archives.

Depuis des années, elle dirige les recherches de nombreux

films, notamment celles de Jean-Gabriel Périot pour des longs-métrages réalisés

uniquement à partir de films d’archives : Une jeunesse allemande et Retour

à Reims.

Son

intervention donnera un aperçu de son travail : comment localiser et extraire

les images d’archives, les difficultés qui déterminent le choix des

images, leur rôle et leur traitement dans un film.

Bibliothèque Buffon, auditorium (5ème étage), 15 bis rue Buffon 75005 Paris.

Entrée libre sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

