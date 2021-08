Dehlingen La Villa,Centre d'Interprétation du Patrimoine archéologique Bas-Rhin, Dehlingen Retour à l’époque romaine avec un atelier boulangerie La Villa,Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Retour à l'époque romaine avec un atelier boulangerie, le samedi 18 septembre 2021

La Villa, Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Sur inscription.

Venez moudre du blé sur un moulin manuel en grès comme à l’époque romaine. L’atelier est assuré par Florent Jodry, archéologue à l’INRAP. La Villa,Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique 5 rue de l’église, 67430 Dehlingen Dehlingen Bas-Rhin

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

