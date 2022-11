RETOUR À LA NATURE Montpellier, 1 décembre 2022, Montpellier.

RETOUR À LA NATURE

Zone Commerciale Odysseum Montpellier Hérault

2022-12-01 – 2022-12-01

Montpellier

Hérault

Dans le cadre de la semaine du goût, le FRC Occitanie organise un évènement tout public et gratuit sur comment se nourrir localement avec la Nature au travers de différentes Mini-conférences clôturées par une dégustation de gibiers, poissons et plantes sauvages à la Maison Régionale de la Chasse, de la Pêche et de la Nature à Montpellier.

Cet évènement se déroulera le 01 déembre de 18h30 à 21h avec inscription.

https://framaforms.org/inscription-a-levenement-retour-a-la-nature-usages-et-savoirs-oublies-1668077792

