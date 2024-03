Retour à la nature les plantes sauvages médicinales et comestibles Bordères-et-Lamensans, jeudi 25 avril 2024.

Retour à la nature les plantes sauvages médicinales et comestibles Bordères-et-Lamensans Landes

Durant cette animation, vous apprendrez à identifier, de manière visuelle, olfactive ou tactile,

multitudes de plantes aux propriétés insoupçonnées qui jalonnent nos campagnes.

Comment les récolter et les conserver ? Quelles sont les parties à utiliser ? Quelles sont les

propriétés de chacune d’elles ? Comment les préparer infusions, décoctions, macérations, …

et comment reconnaître les qualités gastronomiques de certaines feuilles, fleurs et racines ?

Dégustation à la clé ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Retour à la nature les plantes sauvages médicinales et comestibles Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Grenade