Retour à la Cerisaie La Comédie de Genève, 7 juin 2022, Genève. Retour à la Cerisaie

du mardi 7 juin au samedi 18 juin à La Comédie de Genève

Œuvre impressionniste qui se savoure au casque en déambulant autour du décor, Retour à la Cerisaie emprunte à la pièce de Tchekhov sa trame narrative pour raconter une autre histoire, autrement. Celle de Catherine, Ismaël, Esther, Lozen et Cassandre sur le seuil de la maison familiale, prêts à la quitter à tout jamais. Ce récit en plan séquence irréversible déroule l’inéluctable flux de l’évènement. Comme la vie, il ne coule que dans un sens, traversé par les souvenirs, les fantômes, les complexes sociaux, la débandade écologique, le poids de l’héritage.

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T21:00:00 2022-06-07T22:45:00;2022-06-08T21:00:00 2022-06-08T22:45:00;2022-06-09T21:00:00 2022-06-09T22:45:00;2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T22:45:00;2022-06-11T21:00:00 2022-06-11T22:45:00;2022-06-14T21:00:00 2022-06-14T22:45:00;2022-06-15T21:00:00 2022-06-15T22:45:00;2022-06-16T21:00:00 2022-06-16T22:45:00;2022-06-17T21:00:00 2022-06-17T22:45:00;2022-06-18T21:00:00 2022-06-18T22:45:00

