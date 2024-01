Retour à Ithaque collège Marguerite Duras Colombes Colombes, mercredi 28 février 2024.

Retour à Ithaque Le Temps de Vivre Rachid Akbal Mercredi 28 février, 10h00 collège Marguerite Duras Colombes Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T11:30:00+01:00

Spectacle participatif et tout-terrain

Après vingt ans d’absence, Ulysse rentre chez lui. Rachid Akbal raconte, joue et danse l’épreuve de l’arc, le massacre des prétendants, les retrouvailles d’un homme et de sa famille trop longtemps séparés. Dans cette histoire, vous avez aussi un rôle à jouer devenez protagonistes et complices, tour à tour prétendants, Télémaque ou Pénélope. Un spectacle atypique, féroce et tendre, drôle et décalé.

Tout public à partir de 11 ans · Durée 1h30

De et avec Rachid Akbal · Contrebasse Marc Bollengier

Coproduction La Baleine qui dit « Vagues » (13) · Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de la Culture et de la Communication (aide à l’écriture). Avec le soutien de la Ville de Paris, aide à la création et la diffusion. Spectacle accueilli en résidence à l’Agora, scène nationale d’Evry (91).

collège Marguerite Duras Colombes 122 rue Henri Dunant, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France

Odyssée Conte

