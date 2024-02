Retour à Courjumelle et ses villages La Ferté-Saint-Aubin, samedi 9 mars 2024.

Retour à Courjumelle et ses villages La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La suite, très attendue, du film à succès de Jean-Claude Raoul.

Film Le retour à Courjumelle et ses villages

Quinze années se sont écoulées. Courjumelle nous conduit en 1935. Ses villages sont paisibles mais de nouvelles craintes se font sentir dans l’esprit de ses habitants.

La suite, très attendue, du film à succès de Jean-Claude Raoul.

3 séances 14h30 17h30 et 20h30

Quinze années se sont écoulées. Courjumelle nous conduit en 1935. Ses villages sont paisibles mais de nouvelles craintes se font sentir dans l’esprit de ses habitants. L’agriculture connait des soubresauts terribles, son industrialisation progresse. Les

gouvernements sont instables pour ne pas dire plus. La gronde monte même dans les campagnes face à un avenir incertain. Nous suivons la vie simple de ses habitants. Un petit garçon quitte sa ferme à 10 ans. Cent quatre-vingt huit ans après il n’est pas oublié c’est Auguste Poulain. L’hiver est froid, il neige, les étangs sont gelés. La nature est sublime et les villages de Courjumelle sont toujours aussi animés. 99 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Retour à Courjumelle et ses villages La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-02-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN