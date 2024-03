Retoucher ses photos Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, jeudi 11 avril 2024.

Retoucher ses photos Formation au numérique Jeudi 11 avril, 16h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Sur inscription. Tarif : 10€ / Tarif réduit : 3€

Vous souhaitez apprendre à retoucher vos photos ? Comment les modifier, les recadrer, redresser l’horizon, changer la luminosité ou les couleurs ?Comment corriger des défauts de l’image (taches, rayures…) et réaliser un photomontage simple ? Participez à cette formation !

Toute l’année, la médiathèque propose un programme de formations au numérique, des séances ou cycles de formations collectives pour débuter, se remettre à niveau ou progresser en informatique ; ainsi que des RDV gratuits Culture numérique et des animations numériques.

Cycle de 2 ateliers : jeudi 11 et 18 avril

de 16h15 à 17h45

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

