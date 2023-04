Marche annuelle de Lugaut à Bourriot Retjons Retjons Catégories d’Évènement: Landes

Retjons

Marche annuelle de Lugaut à Bourriot, 16 avril 2023, Retjons Retjons. Retjons ,Landes , Retjons Marche annuelle de Lugaut à Bourriot EUR Lugaut Retjons Landes

2023-04-16 09:30:00 – 2023-04-16 15:30:00 Retjons

Landes Retjons . EUR 5 Une dizaine de km pour relier la chapelle de Lugaut et ses trésors rupestres à l’église de Bourriot et son architecture exceptionnelle.

Accueil gourmand à Lugaut à 9h30, départ de la marche à 10h30 et arrivée pour un pique-niquec et une visite de l’église à 12h30 à Bourriot.

Reprise de la marche à 14h pour un retour à Lugaut à 15h30

Pensez à la bouteille d’eau, chapeau ou vêtement de pluie au cas où ! 12 km pour relier la chapelle de Lugaut et ses trésors rupestres à l’église de Bourriot et son architecture exceptionnelle. +33 5 58 93 35 12 Association des Amis de Lugaut ©amisdelugaut

Retjons

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Retjons Autres Lieu Retjons Adresse Lugaut Retjons Landes Ville Retjons Retjons Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Retjons

Retjons Retjons Retjons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retjons retjons/

Marche annuelle de Lugaut à Bourriot 2023-04-16 was last modified: by Marche annuelle de Lugaut à Bourriot Retjons 16 avril 2023 Landes Lugaut Retjons Landes Retjons

Retjons Retjons Landes