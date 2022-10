Retjons fête Halloween Retjons, 29 octobre 2022, Retjons.

7 EUR C’est le moment de fouiller dans les malles et de se fabriquer le déguisement le plus effrayant pour gagner le concours d’Halloween et partir en quête de bonbons à travers le bourg de Retjons.

De retour, à 20h30, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour partager un repas animé par Zéro+Zéro. Au menu : soupe de citrouille – poulet fermier à la broche – poêlée forestière – tourtière et glace – café, 1 verre de vin.

Pour les petits monstres, poulet fermier et poêlée forestière – glace – 1 boisson offerte.

Pensez à réserver avant le 24 octobre.

