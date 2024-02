Retisser les liens, réinventer la démocratie Mucem Marseille 2e Arrondissement, mercredi 14 février 2024.

Cette journée sera l’occasion d’un retour critique et prospectif sur la possibilité d’une démocratie substantive et par conséquent de liens qui libèrent à l’âge du populisme, du néo-souverainisme et de la fracturation du monde.

À l’occasion du lancement de son Labo Nord-Portes de l’Europe, la Fondation de l’innovation pour la démocratie organise, en partenariat avec le Mucem, le Campus AFD et Je m’engage pour l’Afrique, une journée de réflexion sur le thème Retisser les liens, réinventer la démocratie .



Délibération et représentation sont-elles les seules pierres angulaires de la démocratie? Qu’en est-il du soin, de la reconnaissance et, surtout, du lien et de la relation ? Quels liens (re)tisser pour (re)donner du sens à la démocratie et partant, à une certaine idée de l’en-commun ? Cet en-commun, l’universel en est-il encore le dernier mot? Ou bien faut-il chercher ailleurs les ingrédients d’une nouvelle conscience planétaire? L’éthique du soin, la puissance des imaginaires, la place des histoires partagées dans la construction d’un monde en commun ou les conditions de possibilité d’une nouvelle conscience planétaire seront ainsi au cœur des dialogues.



Avec Mehdi Alioua, Tanella Boni, Hemley Boum, Souleymane Bachir Diagne, Cynthia Fleury, Raphaël Imbert, Marielle Macé, Nadine Machikou, Claire Marin, Achille Mbembé, Mathieu Potte Bonneville, Felwine Sarr



Programme



9h00—9h15

Propos introductif



Vidéo d’Édouard Glissant sur le Tout Monde / La philosophie de la relation



9h15—10h15

Retisser le lien et réinventer la démocratie dans un monde fracturé



Dialogue entre Souleymane Bachir Diagne et Mathieu Potte Bonneville

Animation Nadine Machikou



10h15—11h15

La puissance des imaginaires: construire un monde désirable



Conversation entre Hemley Boum et Marielle Macé (en visio)

Animation Tanella Boni



11h15—11h30

Pause



11h30—12h30

Se relier à soi, aux autres, au vivant



Dialogue entre Tanella Boni et Claire Marin

Animation Souleymane Bachir Diagne



12h30—14h00

Buffet



14h00—15h00

Afrique-Europe: cinq chantiers pour nourrir et faire vivre la démocratie substantive



Séance de restitution de l’Open Innovation Forum par Arlande Aroukoun et Coline Nelson

Commentaires de Jacques Jonathan Nyemb



15h00—16h00

Démocratie substantive, pratique du soin et éthique relationnelle



Dialogue entre Felwine Sarr (en visio) et Cynthia Fleury

Animation Achille Mbembe



16h00—16h15

Pause



16h15—17h15

Les émotions de la démocratie substantive



Dialogue entre Mehdi Alioua et Nadine Machikou

Animation Mathieu Potte-Bonneville



17h15—17h40



Keynote David Van Reybrouck [à confirmer]



17h40—17h50

Conclusion par Achille Mbembe



17h50—18h20

Clôture musicale



Raphaël Imbert et Hemley Boum .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 09:00:00

fin : 2024-02-14

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

