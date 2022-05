“Retirada. Sur les traces des exilés espagnols” – Spectacle théâtral – Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

“Retirada. Sur les traces des exilés espagnols” – Spectacle théâtral – Nantua, 22 mai 2022, Nantua. “Retirada. Sur les traces des exilés espagnols” – Spectacle théâtral – Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

Nantua Ain Nantua Ain EUR Le musée de la résistance accueille les élèves du Lycée Xavier Bichat pour une représentation théâtrale “Retirada. Sur les traces des exilés espagnols”. Un spectacle écrit et joué par les élèves. animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

