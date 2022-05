La Boum des Boumboxers salle polyvalente de Retiers, 4 mai 2018 20:00, Retiers.

Vendredi 4 mai 2018, 20h00 Sur place Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait famille 13 € http://www.vostickets.com/billet?idlie=LA_ROCHE_AUX_FEES, 02 99 43 64 87, saison-culturelle@ccprf.fr, http://Facebook.com/saisonculturellePRAF

Une soirée pour “clubber” en famille !

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York… se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de KRS ONE, GEORGE CLINTON en passant par JACKSON FIVE et KRISS KROSS jusqu’à bouger sur du DABRYE et CHROMEO.

Attendez-vous à lâcher prise : Les Boumboxers vous préparent une suite d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy !

L’Armada Production Avec : Anice Abboud alias Da Titcha, Mc (maître de cérémonie) ; Stanislas Doki alias Bboy Nats (breaker) ; Mac alias Maclarnaque (DJ) – Production : L’Armada Productions

STAGE DÉCOUVERTE

Le réseau des espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées propose un programme d’activités artistiques pour découvrir les cultures urbaines : initiations à la danse hip hop, au DJing, au graff, au street-art ou encore découverte des backstages.

Gratuit – ouvert à tous

Sur inscription auprès des espaces jeunes d’Amanlis, Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers.

SÉLECTION THÉMATIQUE

« Cultures urbaines » à la bibliothèque de Retiers.

Laetitia Barbier