Vélo Club Rethélois Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Lundis et Jeudis | 40 à 70km14h | Chalet du tourisme Mercredis et Samedis | 70 à 100km 14h | Chalet du tourisme En fonction de la météo | Groupes selon le niveau des cyclistes.

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Mondays and Thursdays | 40 to 70km 2pm | Chalet du tourisme Wednesdays and Saturdays | 70 to 100km 2pm | Chalet du tourisme Depending on the weather | Groups according to the level of the cyclists

Lunes y jueves | 40 a 70km 14h00 | Chalet turístico Miércoles y sábados | 70 a 100km 14h00 | Chalet turístico Según el tiempo | Grupos según el nivel de los ciclistas

Montag und Donnerstag | 40 bis 70km14h | Chalet du Tourisme Mittwoch und Samstag | 70 bis 100km 14h | Chalet du Tourisme Je nach Wetter | Gruppen je nach Niveau der Radfahrer

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme