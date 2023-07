Club aérostatique du Pays rethélois Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Des vols à l’aube ou au crépuscule aux heures où les lumières sont les plus belles pour découvrir les Ardennes autrement !Sur réservation. Ouverture de l’activité dès Mars 2023 (sous conditions météorologiques) et jusqu’à fin octobre.Le lieu de RDV vous sera communiqué lors de la réservation..

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Flights at dawn or at dusk when the lights are the most beautiful to discover the Ardennes in a different way ! Opening of the activity from March 2023 (under weather conditions) and until the end of October.

Vuele al amanecer o al atardecer, cuando las luces están en su máximo esplendor, para descubrir las Ardenas de una forma diferente. La actividad estará disponible desde marzo de 2023 (sujeto a las condiciones meteorológicas) hasta finales de octubre.

Flüge im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung, wenn das Licht am schönsten ist, um die Ardennen auf eine andere Art und Weise zu entdecken! Die Aktivität ist ab März 2023 (unter Wetterbedingungen) bis Ende Oktober geöffnet. Der Treffpunkt wird Ihnen bei der Buchung mitgeteilt.

