G3C – Greg Outdoor Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Venez découvrir les fondamentaux de la survie pour vous préparer à un effondrement de la normalité : Stages de survie, stages bushcraft, rando activity, stage boot camp, self défense, stage médic premiers secours, stage de cohésion / séminaire… Durant ces cours, Greg vous apprend à survivre dans la nature. L’accent est mis sur la recherche de l’eau, son filtrage et sa purification, la quête de plantes comestibles mais aussi la fabrication du feu, la pyramide de la survie, les abris et les nœuds utiles..

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Come and discover the fundamentals of survival to prepare you for a collapse of normality: Survival courses, bushcraft courses, hiking activity, boot camp courses, self defense, first aid courses, cohesion courses / seminars… During these courses, Greg teaches you how to survive in the wild. The emphasis is on the search for water, its filtration and purification, the search for edible plants but also the making of fire, the pyramid of survival, the shelters and the useful nodes.

Venga y descubra los fundamentos de la supervivencia para prepararse para un colapso de la normalidad: Cursos de supervivencia, cursos de bushcraft, actividad de senderismo, cursos de boot camp, defensa personal, cursos de primeros auxilios, cursos / seminarios de cohesión… Durante estos cursos, Greg te enseña a sobrevivir en la naturaleza. Se hace hincapié en encontrar agua, filtrarla y purificarla, encontrar plantas comestibles, hacer fuego, la pirámide de supervivencia, refugios y nodos útiles.

Lernen Sie die Grundlagen des Überlebens kennen, um sich auf den Zusammenbruch der Normalität vorzubereiten: Überlebenskurse, Bushcraft-Kurse, Aktivitätswanderungen, Boot-Camp-Kurse, Selbstverteidigung, medizinische Erste-Hilfe-Kurse, Kohäsionstraining / Seminare… Während dieser Kurse bringt Greg Ihnen bei, wie Sie in der Natur überleben können. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Wasser, seiner Filterung und Reinigung, der Suche nach essbaren Pflanzen, aber auch auf der Herstellung von Feuer, der Überlebenspyramide, Unterkünften und nützlichen N?uds.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme