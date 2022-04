Retenir l’attention des recruteurs avec votre lettre de motivation Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Yvelines

Retenir l’attention des recruteurs avec votre lettre de motivation Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 24 mai 2022, Trappes. Retenir l’attention des recruteurs avec votre lettre de motivation

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 24 mai à 09:30

Une lettre convaincante pour mettre en valeur vos atouts et donner envie aux employeurs de vous rencontrer en entretien d’embauche. — Atelier en visio — **Animé par Emma Huet de Talent & Flow, Coaching et conseil en développement des talents** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Rédiger une lettre convaincante Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes lieuville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Departement Yvelines

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Retenir l’attention des recruteurs avec votre lettre de motivation Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-05-24 was last modified: by Retenir l’attention des recruteurs avec votre lettre de motivation Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 24 mai 2022 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Trappes

Trappes Yvelines