Retable – Souvenirs d’une création (pièce musicale) Le Buisson-de-Cadouin, 16 août 2021, Le Buisson-de-Cadouin.

Retable – Souvenirs d’une création (pièce musicale) 2021-08-16 – 2021-08-16 Place de l’abbaye Eglise de Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

Rendez-vous à 21h00 dans l’église de Cadouin pour un retable, souvenirs d’une création (pièce musicale). « Il faut que le spectateur soit créateur, qu’il écrive, qu’il continue à écrire. Et en même temps ce spectateur peut ouvrir les pièces secrètes de son être » de Claude Régy.

A l’aide de 4 enceintes, d’un rétroprojecteur, d’un orgue positif et via plusieurs récits de spectateurs, « Retable – souvenirs d’une création » tente de créer différents chemins, différentes « images » que le spectateur, via sa subjectivité pourra emprunter et assembler de manière instinctive pour ainsi créer sa propre mise en scène mentale, son assemblage.

Conception, espace, composition musicale : Kevin Malfait. Interprétation Julien Pluchard. Organisé par la municipalité du Buisson de Cadouin.

Rendez-vous à 21h00 dans l’église de Cadouin pour un retable, souvenirs d’une création (pièce musicale). « Il faut que le spectateur soit créateur, qu’il écrive, qu’il continue à écrire. Et en même temps ce spectateur peut ouvrir les pièces secrètes de son être » de Claude Régy.

A l’aide de 4 enceintes, d’un rétroprojecteur, d’un orgue positif et via plusieurs récits de spectateurs, « Retable – souvenirs d’une création » tente de créer différents chemins, différentes « images » que le spectateur, via sa subjectivité pourra emprunter et assembler de manière instinctive pour ainsi créer sa propre mise en scène mentale, son assemblage.

Conception, espace, composition musicale : Kevin Malfait. Interprétation Julien Pluchard. Organisé par la municipalité du Buisson de Cadouin.

+33 5 53 22 00 41

Rendez-vous à 21h00 dans l’église de Cadouin pour un retable, souvenirs d’une création (pièce musicale). « Il faut que le spectateur soit créateur, qu’il écrive, qu’il continue à écrire. Et en même temps ce spectateur peut ouvrir les pièces secrètes de son être » de Claude Régy.

A l’aide de 4 enceintes, d’un rétroprojecteur, d’un orgue positif et via plusieurs récits de spectateurs, « Retable – souvenirs d’une création » tente de créer différents chemins, différentes « images » que le spectateur, via sa subjectivité pourra emprunter et assembler de manière instinctive pour ainsi créer sa propre mise en scène mentale, son assemblage.

Conception, espace, composition musicale : Kevin Malfait. Interprétation Julien Pluchard. Organisé par la municipalité du Buisson de Cadouin.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par