Résurgences acoustiques

du samedi 26 mars au samedi 19 novembre à La Galerie qui n’existait (presque) pas

Résurgences acoustiques ———————– _Une rétrospective de la compagnie Décor Sonore_ Initiée par le plasticien et géographe Pierre Gautreau, la Galerie Qui n’Existait (Presque) Pas expose la compagnie Décor Sonore pour sa troisième saison. Mais comment expose-t-on des œuvres sonores ? Permanentes et éphémères, vivantes mais au bord de l’évanouissement, elles sont rétives aux formes conventionnelles de l’exposition. Elles se tiennent, invisibles, dans la composition instantanée et perpétuelle du paysage sonore, ou bien résident dans les résurgences acoustiques de certains objets ou végétaux en apparence inanimés, émettant une sorte d’aura rendue audible uniquement sous certaines conditions. C’est ce que vous propose de vivre la Galerie Qui n’Existait (Presque) Pas avec sa rétrospective retraçant plusieurs années du travail acoustique de la compagnie. De chemins en sentiers et de côteaux en broussailles, il vous faudra suivre le guide qui seul connaît les calendriers, les voies et les procédés pour accéder aux œuvres. Bonnes chaussures et oreilles dégagées de rigueur. A l’heure où la marchandisation et la délocalisation de l’art se globalisent et où sa virtualisation permet les pires spéculations autour de la détention d’œuvres prétendument uniques comme les NFT (Jetons Non Fongibles), La Galerie Qui n’Existait (Presque) Pas vous invite à partager, gratuitement, des œuvres non marchandisables donc sans prix – ou dit autrement, d’une valeur inestimable – et strictement non reproductibles. Plus d’infos sur la Galerie : [[http://elgateado.fr/gqepp/](http://elgateado.fr/gqepp/)](http://elgateado.fr/gqepp/)

Gratuit – réservation indispensable

Décor Sonore – Michel Risse

La Galerie qui n’existait (presque) pas Rue du vieux pont 78520 Limay Limay Yvelines



2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T17:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-09-24T11:00:00 2022-09-24T17:00:00;2022-10-15T11:00:00 2022-10-15T17:00:00;2022-11-19T11:00:00 2022-11-19T17:00:00