Résurgence VI : Roc Gong, musique des origines

Résurgence VI : Roc Gong, musique des origines, 4 novembre 2022, . Résurgence VI : Roc Gong, musique des origines



2022-11-04 – 2022-11-04 À la croisée de l’art et de la science, le compositeur et artiste sonore Pierre Estève présente son travail de création et de recherche sur ce qu’il identifie comme la musique des origines.

Sur réservation. Cauvaldor dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville