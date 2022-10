Résurgence VI : Les voix du grand écran : polyphonie et magie du doublage

Résurgence VI : Les voix du grand écran : polyphonie et magie du doublage



2022-11-06 15:30:00 – 2022-11-06 EUR Rencontre interactive avec le public en compagnie de Marie Mourougaya, traductrice spécialisée dans le domaine de l’art, suivie d’une projection programmée par le cinéma l’Uxello.

Tout public. Sur réservation. Cauvaldor dernière mise à jour : 2022-09-28 par

