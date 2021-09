Résurgence V – Infinie Liberté, acte 2 Souillac, 1 octobre 2021, Souillac.

Résurgence V – Infinie Liberté, acte 2 2021-10-01 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Souillac Lot

Pour la cinquième année consécutive, la Communauté de communes CAUVALDOR propose le rendez-vous culturel Résurgence, un programme qui rayonne sur le nord du Lot durant neuf semaines. Résurgence vise à mettre en lumière la culture et l’histoire du territoire de CAUVALDOR. Le cœur du projet est une exposition collective d’art contemporain à la salle Saint-Martin (beffroi) de Souillac (commune de 3200 habitants au nord du Lot/Occitanie). L’édition 2020, qui portait sur la figure avant-gardiste de Nancy Cunard, a été écourtée de moitié par la crise sanitaire. Ainsi, il a été décidé pour l’année 2021, d’organiser l’acte 2 de l’exposition Infinie Liberté. Elle met une seconde fois à l’honneur la figure avant-gardiste et militante de Nancy Cunard et ses combats, qui fut une icône artistique et littéraire des années 1920 et 1930. L’inclassable Nancy Cunard, femme forte à la vie mouvementée, a séjourné à partir de 1926 à Creysse, à Carennac, à Souillac puis à Lamothe-Fénelon où elle s’est installée dans la dernière période de sa vie (1948-1965). L’ambition du

programme Résurgence est de lui redonner sa place dans l’histoire de l’art et de montrer à quel point ses combats résonnent toujours avec notre actualité. En effet, la sélection d’une quarantaine d’œuvres porte sur des artistes engagés, traitant des droits humains et des inégalités sociales.

Exposition d’art contemporain.

Œuvres prêtées par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, les collectionneurs privés bordelais Daniel Bost et Dominique Chambon et les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, et issues de collections privées ainsi que de deux artistes originaires du territoire.

Œuvres des artistes Lida Abdul, Laëtitia Badaut Haussmann, Adrien Basse-Cathalinat, Matthias Bruggmann, Mélanie Delattre-Vogt, Sabine Anne Deshais, Fatoumata Diabaté, Jean Dieuzaide, Sophia El Mokhtar, Marcos Avila Forero, LaToya Ruby Frazier, Joseph Grigely, Mohssin Harraki, Joan Jorda, Karen Knorr, Laurent Kropf, Tarek Lakhrissi, Letso Leipego, Jean-Claude Loubières, Teresa Margolles, Aurélien Mole, Paul Mpagi Sepuya, Cécile Muhlstein, Marc Padeu, Tawanda Takura, Thomas Waroquier et Hank Willis Thomas.

Tout public. Ouvert les jours fériés.

cauvaldor

