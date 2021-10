Cornac Cornac Cornac, Lot Résurgence V : Du Paysage à la Démarche Artistique Cornac Cornac Catégories d’évènement: Cornac

Lot

Résurgence V : Du Paysage à la Démarche Artistique Cornac, 1 décembre 2021, Cornac. Résurgence V : Du Paysage à la Démarche Artistique 2021-12-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-01

Cornac Lot Présentation chronologique des travaux du photographe Adrien Basse-Cathalinat, de ses expériences de création en résidences d’artistes jusqu’à la construction d’une démarche artistique.

Sur réservation. +33 5 65 33 81 36 © Adrien Basse-Cathalinat dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cornac, Lot Autres Lieu Cornac Adresse Ville Cornac lieuville 44.90915#1.88184