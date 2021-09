Lacave Lacave Lacave, Lot Résurgence V : Cinq Femmes Afro-américaines Lacave Lacave Catégories d’évènement: Lacave

Résurgence V : Cinq Femmes Afro-américaines Lacave, 3 octobre 2021

Lacave Lot Lacave Philippe Baudouin vous parle de Florence Embry Jones, Brictop, Joséphine Baker, Adélaïde Hall et Alberta Hunter, artistes afro-américaines ayant eu un impact dans le développement du jazz en France.

