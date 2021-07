Soumont Soumont Hérault, Soumont RESURGENCE : NINGUNA PALABRA Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Soumont

RESURGENCE : NINGUNA PALABRA Soumont, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Soumont. RESURGENCE : NINGUNA PALABRA 2021-07-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-18 23:00:00 23:00:00

Soumont Hérault Soumont Jouer. Comme des enfants.

Se chamailler, tels des amants.

Réajuster, écouter, s’éloigner, s’enlacer. Comme des amis. Un chien taquin tout droit sorti d’un magasin tunisien. Taquiner les nerfs, côtoyer le vide, le risque.

Un chien taquin tout droit sorti d'un magasin tunisien. Taquiner les nerfs, côtoyer le vide, le risque.

Nul besoin de mot. Ninguna Palabra dépeint un tableau atemporel, universel du vivre et construire ensemble. Apportez votre pique-nique. Buvette possible sur place grâce à la Cabane de Soumont. L'association Ciel mon ami vous propose de terminer la soirée ensemble, en observant les étoiles. N'oubliez pas vos lampes de poches pour le chemin du retour ! Rendez-vous à 19h30 à l'aire du Pradal de Soumont

Rendez-vous à 19h30 à l'aire du Pradal de Soumont billetterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 88 86 44 https://www.festival-resurgence.fr/evenement/ninguna-palabra

Un chien taquin tout droit sorti d'un magasin tunisien. Taquiner les nerfs, côtoyer le vide, le risque.

Nul besoin de mot. Ninguna Palabra dépeint un tableau atemporel, universel du vivre et construire ensemble. Apportez votre pique-nique. Buvette possible sur place grâce à la Cabane de Soumont. L'association Ciel mon ami vous propose de terminer la soirée ensemble, en observant les étoiles. N'oubliez pas vos lampes de poches pour le chemin du retour ! Rendez-vous à 19h30 à l'aire du Pradal de Soumont

