Alliance Française de Cork

Résultats du concours national de posters sur la Francophonie en Irlande

Alliance Française de Cork, le samedi 20 mars à 13:00

Le concours _Francophonie Poster Competition,_ événement annuel créé en 2017 pour l’association des professeurs de français de Cork (Cork FTA), est cette année organisé par l’Alliance Française de Cork, avec le soutien de la Cork FTA. Ce concours s’adresse à tous les collégiens de République d’Irlande. Pour la 4e édition de ce concours, les candidats devaient réaliser une affiche en français sur le thème : « diversité des pays francophones ». Les prix pour les gagnants sont généreusement offerts par les ambassades de France, de Belgique, de Suisse et du Canada en Irlande, l’OIF, les consuls de France à Cork, Galway et Limerick, AMOPA Irlande, le réseau des Alliances Françaises en Irlande et Post-Primary Languages Ireland. Près de 400 élèves des quatre coins de l’Irlande ont participé cette année. Les gagnants seront annoncés **le 20 mars** sur les réseaux sociaux : [https://twitter.com/afcork](https://twitter.com/afcork) [https://www.facebook.com/Alliance.Francaise.Cork](https://www.facebook.com/Alliance.Francaise.Cork) Les gagnants du 4e concours de posters sur la Francophonie en Irlande, organisé cette année par l’Alliance Française de Cork, seront annoncés le 20 mars. Alliance Française de Cork 36 Mary Street Cork South Gate A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T13:00:00 2021-03-20T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cork Autres Lieu Alliance Française de Cork Adresse 36 Mary Street Ville Cork