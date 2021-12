Vienne Médiathèque Le Trente Isère, Vienne Résultats du concours de recettes Médiathèque Le Trente Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Résultats du concours de recettes Médiathèque Le Trente, 22 janvier 2022, Vienne. Résultats du concours de recettes

Médiathèque Le Trente, le samedi 22 janvier 2022 à 19:15

**Les bibliothèques ont lancé un concours de recettes sur le thème “Qu’est ce qu’on mange à Vienne en 2021?”** Les participants ont proposé leur meilleure recette entre septembre et octobre 2021, un vote populaire en ligne et dans les bibliothèque permet de choisir les recettes préférées du public (du 2 novembre au 31 décembre 2021). Les résultats du concours seront annoncés samedi 22 janvier et les lauréats recevront un Chèque Lire. Les 10 recettes ayant reçu le plus de votes seront éditées dans un livret !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Annonce des résultats du concours “Qu’est ce qu’on mange à Vienne en 2021?” Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:15:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Médiathèque Le Trente Adresse 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Ville Vienne lieuville Médiathèque Le Trente Vienne