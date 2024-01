Restraining Order, Calcine, Saccage, Turquoise et Abolition à l’International L’international Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. payant

Prix libre (conseillé : 8 euros / en soutien : 10 euros)

Des concerts présentés par Arak asso !

RESTRAINING ORDER (Hardcore Punk / USA / Triple B Records)

Leur dernier passage parisien remontant à juillet 2022 où ils avaient enflammé l’ESS’pace pour une date sold out explosive, il était temps que ces 5 kids du Massachusetts et du Connecticut reviennent par chez nous ! Les états-uniens ont sorti un des meilleurs albums de 2023 « Locked In Time » l’été dernier, à la croisée du hardcore punk old school et de la oi! en passant avec une facilité déconcertante d’un genre à l’autre. Le tout avec des textes incisifs qui continuent à parler des galères du quotidien et de leur passion pour la scène DIY !

« Take your hate, shove it up your ass and you know we’re gonna fight back! »

BC : https://bbbrecords.bandcamp.com/album/locked-in-time

Clip : https://youtu.be/IebUQgt7jsU

Live : https://youtu.be/-lfELlciLRU

CALCINE (Paris Hardcore)

Depuis leur premier concert fin mai 2022, les 4 parisien.ne.s n’ont cessé de retourner toutes les scènes DIY de France et des pays voisins tant leur première démo et tous leurs sets sont des rouleaux compresseurs riffesques ! De retour de leurs récentes dates en Suisse et en Allemagne ainsi que de leur weekender avec Reclaimed, le groupe viendra présenter sa prochaine release à paraître prochainement et compte bien tout détruire lors de ce prochain passage dans la capitale !

BC : https://calcine.bandcamp.com/

Live : https://youtu.be/3fArvHHgIgc

SACCAGE (Paris Antifascist Oi!)

Issu du meilleur des influences de la scène redskin et de la oi!core à la Non Servium, ce nouveau groupe de reds parisiens vient chanter les pavés de la capitale, qu’ils soient sous nos pieds ou en train de voler vers des cibles bien choisies. La release party de leur démo en octobre dernier avait été un véritable carton, vivement la suite !

« Dans la ville lumière

Trainent des rouges haïs et fiers

Alors prépare toi pour la guerre

Des tondus, des prolétaires »

BC : https://saccageoi.bandcamp.com/

TURQUOISE (D-Beat Hardcore Punk / Paris)

Formé par des membres et ex-membres de Barren?, Rats Blood, Krigskade ou encore High Vis, Turquoise ont prouvé avec leurs deux LP « Hantise » et « Sang, Larmes & R​â​les » qu’ils étaient tout simplement le meilleur groupe de hardcore punk d-beat français grâce à leurs riffs abrasifs et leurs textes tranchants face à ce système capitaliste toujours plus autoritaire.

BC : https://turquoisepunx.bandcamp.com/

Live : https://youtu.be/x-lheT5ZVZA

ABOLITION (Hardcore Punk / Paris)

Premier concert pour cette nouvelle formation parisienne ! Adepte du streetpunk de la fin des 90’s/début 00’s où la rage s’accompagne d’un certain talent pour écrire des hymnes contre l’exploitation et les oppressions, le groupe est efficacement porté par un chant entre Clit45 et The Oi!Scouts. Up the punx !

BC : https://abolitionpunx.bandcamp.com/

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/51UWpI1qq https://fb.me/e/51UWpI1qq

Restraining Order + Calcine + Saccage + Turquoise + Abolition