Les paniers solidaires Restos du coeur Toulenne, 23 octobre 2023, Toulenne.

Les paniers solidaires Lundi 23 octobre, 13h30 Restos du coeur

La MSA Gironde, en partenariat avec la CAF de la Gironde, et en lien avec le Secours Populaire Français et les Restos du Cœur, reconduit l’action de « Paniers Solidaires » déjà menée en 2021 et 2022.

Cette action permet de contribuer à distribuer des denrées alimentaires et soutenir les foyers ruraux précaires dans un contexte d’inflation.Des Elus du Sud Gironde étaient présents le 23 octobre auprès des équipes des Restos du Coeur à l’occasion de la distribution de ces paniers. Environ 1000 paniers solidaires seront distribués à compter d’octobre 2023 sur le territoire girondin.

Restos du coeur toulenne Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T13:30:00+02:00 – 2023-10-23T14:30:00+02:00

2023-10-23T13:30:00+02:00 – 2023-10-23T14:30:00+02:00

Paniers solidaires Restos du coeur