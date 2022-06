Restons Sérieux : Truckks • Clignement 182 • Constante SUPERSONIC, 16 juillet 2022, Paris.

Le samedi 16 juillet 2022

de 19h00 à 02h00

. gratuit

Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant. 25 concerts en langue française sur 5 jours dans 2 lieux différents: le Supersonic Club et le disquaire Supersonic Records.

PROGRAMMATION DU SAMEDI 16 JUILLET 2022

TRUCKKS

— — — — — —

tRuckks n’ont pas le temps pour vos reprises de Muse. L’édulcoré et le consensuel, voyez-vous, ce n’est pas franchement leur délire. Nul ne sait s’ils sont nés trop tard ou si un vortex spatio-temporel les a envoyé 20 ans en avant, mais toujours est-il que les quatre kids de Vesoul puisent leur inspiration dans la dissonance, la hargne et le chaos. Tout bon fan de noiserock ne peut être insensible à ce son digne de Slint et Fugazi. Si cela ne suffisait pas, ajoutons cette irrésistible lourdeur chère aux Melvins ou aux plus récents KEN Mode.

— — — — — —

CLIGNEMENT 182

— — — — — —

Ce trio composé de 3 personnes, reprend les titres du célèbre orchestre Californien en traduisant les textes à l’aide de Google Traduction et en faisant autant de fausses notes que les vrais !

Alors, quel est mon âge encore ?

— — — — — —

CONSTANTE

— — — — — —

Pur produit de 2019, le mot qui caractérise Constante, à notre sens, c’est : l’élégance. Un punk délicat et mélancolique, qui va du clean au sur lourd, au service de paroles en Français aussi agréable à lire que dur à entendre. Ecouter Constante, c’est ouvrir les yeux et prendre de bons gros coups d’honnêteté dans la tempe : on n’a plus vraiment la même vision de la vie après.

— — — — — —

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Samedi 16 Juillet

Entrée gratuite jusqu’à 23h

Au Supersonic (Club & Records)

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

http://supersonic-club.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/1rbwgPV4p https://fb.me/e/1rbwgPV4p

Restons Sérieux : Truckks • Clignement 182 • Constante