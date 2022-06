Restons Sérieux : Contrefaçon • Blind Delon • Poltergeist • Rouge Gorge SUPERSONIC, 13 juillet 2022, Paris.

Le mercredi 13 juillet 2022

de 19h00 à 06h00

. gratuit

Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant. 25 concerts en langue française sur 5 jours dans 2 lieux différents: le Supersonic Club et le disquaire Supersonic Records.

PROGRAMMATION DU MERCREDI 13 JUILLET 2022

CONTREFAÇON

Quatres parisiens touche-à-tout et amis d’enfance décident un jour de 2016 de concentrer leurs efforts autour d’un projet commun. Le résultat : un groupe auto-produit de «musique-vidéo», porté par une musique électro-nique qui tutoie l’acid-techno, et surtout un univers visuel cinématographique aux personnages et à la narration forte qui nous plonge dans le vrai Paris qu’ils ont côtoyé toute leur vie.

BLIND DELON

Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure.

POLTERGEIST

Poltergeist, l’artiste, possède cet étrange pouvoir d’attraction. Dès qu’Ari Girard parait, il se passe quelque chose. Pas que ce môme de tout juste vingt ans en impose physiquement sous sa coupe de Peaky Blinder et son allure d’enfant sage. Mais il capte la lumière et frappe les esprits. Au banquet des Poltergeist se croisent les corbeaux de la coldwave et les barbares du krautrock, les métallos du rock indus et les freaks de la techno.

ROUGE GORGE

Après un premier LP et un vrai hit générationel (Les Primevères des Fossés), Rouge Gorge revient avec « René », album de résilience et de renaissance, mariant new-wave hospitalière (dans tous les sens du terme), mélodies salutaires et courage des oiseaux.

Mercredi 13 Juillet de 19h à 6h

Entrée gratuite jusqu’à 23h

5euros jusqu’à 2h (10euros jusqu’à 6h)

Au Supersonic (Club & Records)

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

http://supersonic-club.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

