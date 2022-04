Restons dynamiques! Atelier pour seniors: le vieillissement et la nécessité d’activité physique chez les aîné-e-s Espace de quartier Champel, 20 mai 2022, Genève.

Il est important de conserver une activité physique et un contact social en tout temps. Dans le cadre du programme “Restons dynamiques! Bouger entre seniors”, un atelier est proposé **sur la thématique du vieillissement et de la nécessité d’activité physique chez les seniors**. Cette rencontre, gratuite et sans inscription, sera animée par des professionnel-le-s de l’activité physique. Rendez-vous le vendredi 20 mai 2022 de 10h30 à 11h30 à l’Espace de quartier Champel. Et pour continuer à travailler son équilibre et renforcer sa musculature en douceur: tous les mardis, les seniors sont invité-e-s à se retrouver pour une séance d’activité physique dans le Parc Bertrand. Encadrés par des professionnel-le-s de l’activité physique et des membres du Réseau Aîné-e-s Champel (RAC), un parcours d’une heure est proposé. Rendez-vous tous les mardis à 10h, à proximité de la pataugeoire du Parc Bertrand pour le départ du parcours. Ces activités sont proposées dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi déclinée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de l’administratif, de la sécurité, de la culture et des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Gratuit

Espace de quartier Champel Chemin Edouard-TAVAN 5, 1206 Genève Genève



