Il est important de conserver une activité physique et un contact social en tout temps. Dans le cadre du programme “Bouger entre seniors”, un atelier est proposé avec pour thème **”Le microbiote: prendre soin de sa flore intestinale”**. Cette rencontre, gratuite et sans inscription, sera animée par des professionnel-le-s de l’activité physique. Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 de 10h30 à 11h30 à l’Espace de quartier Champel. Et pour continuer à travailler son équilibre et renforcer sa musculature en douceur: tous les mardis, les seniors sont invité-e-s à se retrouver pour une séance d’activité physique dans le Parc Bertrand. Encadrés par des professionnel-le-s de l’activité physique et des membres du Réseau Aîné-e-s Champel (RAC), un parcours d’une heure est proposé. Rendez-vous tous les mardis à 10h, à proximité de la pataugeoire du Parc Bertrand pour le départ du parcours. Plus d’informations: [https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/bouger-entre-seniors](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/bouger-entre-seniors)

Gratuit

Espace de quartier Champel Chemin Edouard-TAVAN 5, 1206 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T11:30:00