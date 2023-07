JIELPI en concert Resto « Fil de l’O » Civray, 18 juillet 2023, Civray.

Civray,Vienne

La Compagnie TSIKADY présente JIELPI en concert au Resto « Fil de l’O » du Camping « Le Rivage Civraisien ».

Tous les mardis de l’été en soirée..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Resto « Fil de l’O » Route de Roche

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Compagnie TSIKADY presents JIELPI in concert at the Resto « Fil de l’O » of the Camping « Le Rivage Civraisien ».

Every Tuesday evening in summer.

La compañía TSIKADY presenta a JIELPI en concierto en el Resto « Fil de l’O » del camping « Le Rivage Civraisien ».

Todos los martes por la noche durante el verano.

Die Compagnie TSIKADY präsentiert JIELPI in einem Konzert im Resto « Fil de l’O » des Campingplatzes « Le Rivage Civraisien ».

Jeden Dienstag im Sommer am Abend.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou