RESTITUTIONS THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE Alençon, 30 avril 2022, Alençon.

RESTITUTIONS THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE Alençon

2022-04-30 – 2022-07-01

Alençon Orne Alençon

Théâtre / Conservatoire

Du samedi 30 avril 2022 au vendredi 01 juillet 2022

Les élèves comédiens du Conservatoire montent sur les planches !

Le cycle annuel de restitutions publiques du département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Départemental débutera le 30 avril. Au programme notamment une adaptation des Sorcières de Salem par les élèves du cycle 2. Les restitutions théâtre se poursuivront jusqu’au 1er juillet avec les Classes à Horaires Aménagés Théâtre, les cycles 1, les ateliers 10-12 et 13-14.

Semaine du 25 au 30 avril

Cycle 2 : Nos sorcières de Salem – mise en scène Virginie Boucher Briand

Le groupe cycle 2 théâtre s’empare de cette pièce forte écrite par l’écrivain américain en 1953 à l’époque où la « chasse aux sorcières » menée par le sénateur Mac Carthy déchirait les États Unis d’Amérique. Mais si Arthur Miller sait pourquoi il met en scène les ravages causés par l’obscurantisme à ce moment précis de l’histoire de son pays, c’est bien un fait marquant du XVIIe siècle qu’il relate pour mettre en lumière les ravages causés par la peur, l’intolérance et le puritanisme.

En 1692, à Salem, communauté de colons anglais où les femmes sont priées de se tenir sages et traînées en justice si elles sortent du rang, il suffira d’une étincelle pour qu’un vent de folie entraîne la population à sa perte. En 2022, les thématiques et situations de la pièce nous tendent un miroir réfléchissant comme seul le théâtre a la capacité de le faire : grâce à l’énergie d’un collectif d’élèves acteurs et actrices engagées qui se saisissent de tous les possibles du spectacle vivant.

Proposition collective à partir de l’adaptation de Marcel Aymé, adaptée de la pièce d’Arthur Miller (éditions Pavillons Poches), chorégraphié par Mélanie Giffard

Restitution le samedi 30 avril 22 – 18h – Durée 1h45

Semaine du 9 au 14 mai

3ème CHAT du collège Racine : Trois fois rien – Luc Churin

Trois personnages s’affrontent dans des saynètes truculentes. À travers l’écriture de Pierre Koenig, les élèves tenteront de montrer tout leur potentiel burlesque. Après avoir l’année dernière, réussi à nous plonger dans l’univers dramatique du Mur, c’est une nouvelle facette de leur personnalité théâtrale que nous vous proposons de venir découvrir.

Jeudi 12 mai 2022 : concert scolaire 14h, restitution publique 19h

3ème CHAT du collège Louise Michel : ORO – Luc Churin

En Équateur des adolescents aux vies brisées, tentent de survivre dans une communauté de destin, autour d’une ancienne mine d’or. L’entraide, la solidarité et la fraternité ramèneront la joie et l’espoir d’un avenir meilleur.

D’après le texte de Thierry Simon, adaptation Luc Churin.

Jeudi 19 mai 2022 : concert scolaire 14h, restitution publique 19h

Atelier 13-14 : La Disparition de Caroline – Manuel Weber

Une histoire écrite à partir d’improvisations réalisées par les élèves.

L’histoire d’une lycéenne, Caroline, qui un jour disparait. Personne ne sait ce qu’elle est devenue.

Son père et ses amies s’inquiètent, s’interrogent, une inspectrice de police s’en mêle, ainsi que sa professeure de géographie.

L’énigme demeure, jusqu’à ce que des nouvelles nous parviennent d’un pays étranger. Qui Coraline est-elle allée rejoindre ?

Samedi 14 mai 2022 : restitution publique à 18h

Semaine du 6 au 11 juin

Cycle 1.1 : Scènes de boulevard – Manuel Weber

Georges Courteline et Georges Feydeau sont les deux auteurs choisis pour explorer l’univers du théâtre de boulevard.

Des scènes le plus souvent cocasses qui demandent un grand engagement pour jouer des personnages amoureux, trahis, bavards, revanchards, jaloux.

Vraiment, tout ça n’est pas très sérieux !

Mercredi 8 juin : restitution publique à 15h

Cycle 1.2 : Antik Machine – Virginie Boucher Briand

Nous croisons les écritures pour inventer une machine à jouer comme un retour aux sources : le théâtre antique.

Dans le 1er tableau, les extraits de textes de Michel Azama, grand dramaturge contemporain, situeront l’histoire d’Iphigénie, jeune fille du couple Clytemnestre – Agamemnon, qui apprend, le matin de son mariage qu’elle doit être sacrifiée sur l’autel de la guerre.

« La petite Orestie » de Laurent Contamin permettra de décaler le propos par la tragi-comédie, en nous amusant de ces figures qui jalonnent notre inconscient collectif. Agamemnon revient de la guerre de Troie, victorieux, mais sa femme Clytemnestre, en guise d’accueil, le tue en mémoire de leur fille sacrifiée quelques années auparavant. Oreste, leur fils exilé, reviendra-t-il venger son père ou restera-t-il à l’abri de l’instinct du sang ?

En 3ème tableau, un épilogue mettra en scène Antigone, Ismène et Créon invitant au centre de l’espace scénique les questions de la loyauté envers les siens, de la désobéissance et de la résistance au pouvoir absolu. C’est donc avec Sophocle et son texte datant de 441 avant J-C. qu’« Antik Machine » se clôturera.

Restitution le samedi 11 juin 22 – 15h30 – Durée 1h30

Proposition collective en 3 tableaux du groupe cycle 1 2è année.

À partir d’« Iphigénie ou le péché des Dieux » de Michel Azama (Éditions Théâtrales) – « Une petite Orestie » de Laurent Contamin (La scène aux ados vol. 11) – « Antigone » de Sophocle

Semaine du 13 au 17 juin

4ème CHAT des collèges Louise Michel et Racine : Joconde jusqu’à 100 – Luc Churin

On déambule au musée, par couple, petits groupes de curieux ou de passionnés. Puis tout ce petit monde a rendez-vous avec la Joconde. Réflexion sur l’art et la nature humaine …

Textes de J.M Ribes, Hervé Le Tellier, Luc Churin

Restitution 14 juin – 14h30 scolaire – 19h tout public

5ème CHAT : Manuel Weber

Nous proposons cette année une pièce de la jeune autrice Stéphanie Mangez. Ce texte choral met en scène les liens entre sport et théâtre. Une histoire qui interroge notre rapport au corps sportif de l’enfance à l’âge adulte. Il y est question de souvenirs de jeunesse, de sportifs célèbres ou anonymes. Il y est aussi question bien sûr du corps, de courbatures et d’émotions.

Restitution le 17 juin 2022 à 18h30

Semaine du 27 juin au 1er juillet

Atelier 10-12 : Luc Churin

Des employés d’une usine de bonbons, apprennent avec crainte la nomination d’un nouveau directeur, venu redresser l’entreprise. Comédie loufoque et transgressive !

Jeudi 30 juin – Le nouveau directeur (texte de Luc Churin)

On déambule au musée, par couple, petits groupes de curieux ou de passionnés. Puis tout ce petit monde a rendez-vous avec la Joconde. Réflexion sur l’art et la nature humaine…

Vendredi 1er juillet – Joconde sur vous ! (textes de J.M Ribes, Hervé Le Tellier, Luc Churin)

Théâtre / Conservatoire

Du samedi 30 avril 2022 au vendredi 01 juillet 2022

Les élèves comédiens du Conservatoire montent sur les planches !

Le cycle annuel de restitutions publiques du département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement…

+33 2 33 32 41 72

Théâtre / Conservatoire

Du samedi 30 avril 2022 au vendredi 01 juillet 2022

Les élèves comédiens du Conservatoire montent sur les planches !

Le cycle annuel de restitutions publiques du département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Départemental débutera le 30 avril. Au programme notamment une adaptation des Sorcières de Salem par les élèves du cycle 2. Les restitutions théâtre se poursuivront jusqu’au 1er juillet avec les Classes à Horaires Aménagés Théâtre, les cycles 1, les ateliers 10-12 et 13-14.

Semaine du 25 au 30 avril

Cycle 2 : Nos sorcières de Salem – mise en scène Virginie Boucher Briand

Le groupe cycle 2 théâtre s’empare de cette pièce forte écrite par l’écrivain américain en 1953 à l’époque où la « chasse aux sorcières » menée par le sénateur Mac Carthy déchirait les États Unis d’Amérique. Mais si Arthur Miller sait pourquoi il met en scène les ravages causés par l’obscurantisme à ce moment précis de l’histoire de son pays, c’est bien un fait marquant du XVIIe siècle qu’il relate pour mettre en lumière les ravages causés par la peur, l’intolérance et le puritanisme.

En 1692, à Salem, communauté de colons anglais où les femmes sont priées de se tenir sages et traînées en justice si elles sortent du rang, il suffira d’une étincelle pour qu’un vent de folie entraîne la population à sa perte. En 2022, les thématiques et situations de la pièce nous tendent un miroir réfléchissant comme seul le théâtre a la capacité de le faire : grâce à l’énergie d’un collectif d’élèves acteurs et actrices engagées qui se saisissent de tous les possibles du spectacle vivant.

Proposition collective à partir de l’adaptation de Marcel Aymé, adaptée de la pièce d’Arthur Miller (éditions Pavillons Poches), chorégraphié par Mélanie Giffard

Restitution le samedi 30 avril 22 – 18h – Durée 1h45

Semaine du 9 au 14 mai

3ème CHAT du collège Racine : Trois fois rien – Luc Churin

Trois personnages s’affrontent dans des saynètes truculentes. À travers l’écriture de Pierre Koenig, les élèves tenteront de montrer tout leur potentiel burlesque. Après avoir l’année dernière, réussi à nous plonger dans l’univers dramatique du Mur, c’est une nouvelle facette de leur personnalité théâtrale que nous vous proposons de venir découvrir.

Jeudi 12 mai 2022 : concert scolaire 14h, restitution publique 19h

3ème CHAT du collège Louise Michel : ORO – Luc Churin

En Équateur des adolescents aux vies brisées, tentent de survivre dans une communauté de destin, autour d’une ancienne mine d’or. L’entraide, la solidarité et la fraternité ramèneront la joie et l’espoir d’un avenir meilleur.

D’après le texte de Thierry Simon, adaptation Luc Churin.

Jeudi 19 mai 2022 : concert scolaire 14h, restitution publique 19h

Atelier 13-14 : La Disparition de Caroline – Manuel Weber

Une histoire écrite à partir d’improvisations réalisées par les élèves.

L’histoire d’une lycéenne, Caroline, qui un jour disparait. Personne ne sait ce qu’elle est devenue.

Son père et ses amies s’inquiètent, s’interrogent, une inspectrice de police s’en mêle, ainsi que sa professeure de géographie.

L’énigme demeure, jusqu’à ce que des nouvelles nous parviennent d’un pays étranger. Qui Coraline est-elle allée rejoindre ?

Samedi 14 mai 2022 : restitution publique à 18h

Semaine du 6 au 11 juin

Cycle 1.1 : Scènes de boulevard – Manuel Weber

Georges Courteline et Georges Feydeau sont les deux auteurs choisis pour explorer l’univers du théâtre de boulevard.

Des scènes le plus souvent cocasses qui demandent un grand engagement pour jouer des personnages amoureux, trahis, bavards, revanchards, jaloux.

Vraiment, tout ça n’est pas très sérieux !

Mercredi 8 juin : restitution publique à 15h

Cycle 1.2 : Antik Machine – Virginie Boucher Briand

Nous croisons les écritures pour inventer une machine à jouer comme un retour aux sources : le théâtre antique.

Dans le 1er tableau, les extraits de textes de Michel Azama, grand dramaturge contemporain, situeront l’histoire d’Iphigénie, jeune fille du couple Clytemnestre – Agamemnon, qui apprend, le matin de son mariage qu’elle doit être sacrifiée sur l’autel de la guerre.

« La petite Orestie » de Laurent Contamin permettra de décaler le propos par la tragi-comédie, en nous amusant de ces figures qui jalonnent notre inconscient collectif. Agamemnon revient de la guerre de Troie, victorieux, mais sa femme Clytemnestre, en guise d’accueil, le tue en mémoire de leur fille sacrifiée quelques années auparavant. Oreste, leur fils exilé, reviendra-t-il venger son père ou restera-t-il à l’abri de l’instinct du sang ?

En 3ème tableau, un épilogue mettra en scène Antigone, Ismène et Créon invitant au centre de l’espace scénique les questions de la loyauté envers les siens, de la désobéissance et de la résistance au pouvoir absolu. C’est donc avec Sophocle et son texte datant de 441 avant J-C. qu’« Antik Machine » se clôturera.

Restitution le samedi 11 juin 22 – 15h30 – Durée 1h30

Proposition collective en 3 tableaux du groupe cycle 1 2è année.

À partir d’« Iphigénie ou le péché des Dieux » de Michel Azama (Éditions Théâtrales) – « Une petite Orestie » de Laurent Contamin (La scène aux ados vol. 11) – « Antigone » de Sophocle

Semaine du 13 au 17 juin

4ème CHAT des collèges Louise Michel et Racine : Joconde jusqu’à 100 – Luc Churin

On déambule au musée, par couple, petits groupes de curieux ou de passionnés. Puis tout ce petit monde a rendez-vous avec la Joconde. Réflexion sur l’art et la nature humaine …

Textes de J.M Ribes, Hervé Le Tellier, Luc Churin

Restitution 14 juin – 14h30 scolaire – 19h tout public

5ème CHAT : Manuel Weber

Nous proposons cette année une pièce de la jeune autrice Stéphanie Mangez. Ce texte choral met en scène les liens entre sport et théâtre. Une histoire qui interroge notre rapport au corps sportif de l’enfance à l’âge adulte. Il y est question de souvenirs de jeunesse, de sportifs célèbres ou anonymes. Il y est aussi question bien sûr du corps, de courbatures et d’émotions.

Restitution le 17 juin 2022 à 18h30

Semaine du 27 juin au 1er juillet

Atelier 10-12 : Luc Churin

Des employés d’une usine de bonbons, apprennent avec crainte la nomination d’un nouveau directeur, venu redresser l’entreprise. Comédie loufoque et transgressive !

Jeudi 30 juin – Le nouveau directeur (texte de Luc Churin)

On déambule au musée, par couple, petits groupes de curieux ou de passionnés. Puis tout ce petit monde a rendez-vous avec la Joconde. Réflexion sur l’art et la nature humaine…

Vendredi 1er juillet – Joconde sur vous ! (textes de J.M Ribes, Hervé Le Tellier, Luc Churin)

Alençon

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT CUA ALENCON