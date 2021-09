Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Restitutions publiques de la Grande consultation citoyenne Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Restitutions publiques de la Grande consultation citoyenne Mairie de Colomiers, 5 octobre 2021, Colomiers. Restitutions publiques de la Grande consultation citoyenne

du mardi 5 octobre au mercredi 13 octobre à Mairie de Colomiers

Participons ensemble au Colomiers de demain ——————————————- **De janvier à mars 2021, la Ville de Colomiers a lancé une Grande consultation citoyenne auprès de la population pour le Colomiers d’aujourd’hui et de demain.** Axée sur les 3 priorités du mandat « protéger, proposer, promouvoir », cette démarche participative portait sur les thématiques de la vie locale : transition écologique, éducation, jeunesses, citoyenneté, solidarités, économie, urbanisme, culture, sports et loisirs. Près de 5000 contributions ont été apportées. Les résultats et leur mise en perspective seront présentés aux Columérines et Columérins lors de six réunions publiques. Retrouvez ci-dessous les dates des restitutions : * **Mardi 5 octobre**, 20h, cinéma Le Central * **Mercredi 6 octobre**, 20h, groupe scolaire Alain-Savary * **Jeudi 7 octobre**, 20h, groupe scolaire George-Sand * **Lundi 11 octobre**, 20h, La Mijoteuse * **Mardi 12 octobre**, 20h, salle polyvalente En Jacca * **Mercredi 13 octobre**, 20h, groupe scolaire Lucie-Aubrac Les résultats seront publiés en octobre 2021 sur la page [“Grande consultation citoyenne”](https://www.ville-colomiers.fr/ma-ville/instances-participatives-participation-citoyenne-a-colomiers/grande-consultation-citoyenne-1407.html) à la suite des rencontres publiques. > Renseignements : Pôle Participation citoyenne, 05 61 15 24 76 Horaires ——– 20h Participons ensemble au Colomiers de demain ——————————————- **De janvier à mars 2021, la Ville de Colomiers a lancé une Grande consultation citoyenne auprès de la populati Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers