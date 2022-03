Restitution voyage d’études ERASMUS + campus des métiers Cognac Catégories d’évènement: Charente

campus des métiers, le vendredi 8 avril à 18:00

Restitution de leur voyage par les apprenants au cours d’une soirée évènement sur le thème de l’Italie (expériences culturelles et professionnelles) à destination des familles et des maitres d’apprentissage. Présentation – témoignages du dispositif ERASMUS en lien avec ce voyage d’études aux apprenants des 2 campus.

entrée libre, sur inscription pour la soirée évènement

Présentation du voyage d’études ERASMUS + – ITALIE novembre 2021 campus des métiers 41 Rue du repos, 16100 Cognac Crouin Charente

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T22:00:00

