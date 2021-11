Restitution Revue Transversale Jeunesses AFD, 19 novembre 2021, Paris.

Restitution Revue Transversale Jeunesses

AFD, le vendredi 19 novembre à 09:00

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’AFD, et le F3E, ont le plaisir de vous convier à la restitution de l’ouvrage : Jeunesses en Développement – Revue des pratiques des acteurs et actrices de l’engagement des jeunes, le 18 novembre 2021, à partir de 9h. L’événement se déroulera en présentiel et distanciel. Cet ouvrage a été réalisé à partir d’une trentaine d’études accompagnées par le F3E. Il analyse les pratiques du secteur de la solidarité et coopération internationales autour de la thématique du renforcement du pouvoir d’agir des jeunesses et propose aussi des perspectives méthodologiques à l’intention des acteur-trices du secteur. Cette restitution sera l’occasion de présenter les principaux résultats de la revue. Les intervenant-e-s partageront leurs expériences et leurs pratiques à la lumière des résultats de la revue, autour de trois thématiques-clés : l’éducation, l’insertion professionnelle, et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le F3E vous donne aussi rendez-vous lors de la 5e édition des Rencontres du F3E autour d’un atelier sur les perspectives méthodologiques de cette revue !

AFD 5 Rue Roland-Barthes, 75012 Paris Paris Quartier des Quinze-Vingts



2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T09:30:00