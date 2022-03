Restitution publique : lecture, rencontre et dédicace de Thomas Giraud Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Catégories d’évènement: Cher

Au printemps 2021, la quatrième et dernière étape de la résidence itinérante de Thomas Giraud le mène à la Maison-école du Grand Meaulnes. Il découvre ainsi le lieu où vécut le jeune Henri-Alban Fournier de 1891 à 1898 avec ses parents instituteurs, lieu que l'on retrouve au début de son roman Le Grand Meaulnes. Cette courte résidence a suscité l'écriture d'un texte, qui fera l'objet d'une restitution par l'auteur au pavillon d'accueil de la Maison Ecole du Grand Meaulnes le dimanche 3 avril 2022 à 14h00. Un projet soutenu par le réseau Écrivains au Centre et Ciclic-Centre Val de Loire. Entrée libre

