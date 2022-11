Restitution publique de l’atelier théâtre avec Aymeline Alix Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Médiathèque Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche

2023-03-11 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-11 Saint-Vaast-la-Hougue

L'Avare est ma pièce préférée de Molière car elle est celle qui m'a fait découvrir le théâtre étant enfant et qui m'a décidée à en faire mon métier. Je serais donc heureuse de faire (re)découvrir ce texte jubilatoire durant ce stage, ouvert aux amateurs de tous horizons, au cours duquel nous aborderons les différentes étapes de la pratique théâtrale, de la lecture d'une scène à sa mise en jeu sur le plateau. J'invite les participants à aller voir la mise en scène de Benoît Lambert afin que nous partagions leurs scènes favorites et que nous nous amusions ensemble à les réinventer. »

+33 2 33 88 55 55

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Médiathèque Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

