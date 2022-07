Restitution publique de la Résidence de médiation aux Ateliers des Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Lot Gratuit. Tout public. À l’occasion des 20 ans du LMAC (le Laboratoire des médiations en art contemporain Occitanie), les Ateliers des Arques accueillent, du 27 au 29 juillet, des médiateur.ice.s de la Région à venir réfléchir à une médiation originale et vivante autour de l’exposition d’été.

Ils vous proposent de venir découvrir la restitution publique de cette résidence. Gratuit. Tout public. ©

