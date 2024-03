Restitution projet territorial avec Renards de Renom Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, jeudi 30 mai 2024.

Restitution projet territorial avec Renards de Renom Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Restitution du travail réalisé avec l’ensemble des enfants des écoles de Mailley-et-Chazelot et La Romaine avec l’ensemble vocal Renards de Renom, composé de cinq chanteurs, dont un percussionniste, aux univers et influences artistiques multiples. À travers le chant, la poésie et le rythme, ils écrivent, arrangent et improvisent. Leur musique est inventée, éprouvée et interprétée dans une seule et même vibration collective. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30

fin : 2024-05-30

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

