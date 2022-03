Restitution performance « Les géants ressuscités » Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

le vendredi 1 avril à 18:30

En effet, la sculpture animalière du vivant s’appuie sur des espèces vues, photographiées ou filmées. Or, les géants de la Préhistoire, vieux de 40 000 ans ou de 15 millions d’années ont disparu en laissant seulement des squelettes mais pas de photos ! À partir des conseils des spécialistes Jean-Baptiste Fourvel (archéozoologue), Sylvain Duffaud (paléontologue) et Pascal Tassy (professeur émérite de paléontologie au Muséum national d’histoire naturelle), Nicolas Sudres a fait émerger de l’argile l’Ours des cavernes, le terrible carnivore Amphicyon major et l’imposant et étrange Anisodon grande, sans équivalent actuel. À la suite de cette performance, le Musée de l’Aurignacien organise une soirée de restitution des œuvres. Venez à la rencontre de Nicolas Sudres (sculpteur), Nathalie Rouquerol (préhistorienne), Sylvain Duffaud et Pascal Tassy (paléontologues), le vendredi 1er avril à 18h30 au musée

La performance « Les géants ressuscités » en trois actes, est un défi que le sculpteur Nicolas Sudres a relevé à l’automne dernier au Musée de l’Aurignacien. Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

